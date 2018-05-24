Bekir Develi’nin anlatımıyla Hayber Kalesi'nin fethi

TRT 1’de yayınlanan “Ramazan Sevinci” programı, “Ramazan zulüm altında inleyenlere nefes olmaktır. Hep beklenen olmak, hep umut olmaktır” sözleriyle yola çıktı. Program, Bekir Develi’nin sunumuyla Ramazan boyunca her gün 19.00’da yayınlanıyor.

Ramazan Sevinci’nin son bölümünde Bekir Develi anlatımıyla, Hz. Ali'nin Hayber Kalesi'ni fethi ekranlara taşındı.

"Gözlerinin dayanılmaz acısına rağmen burçları bulutlara değen Hayber Kalesi’ne bakmaktan gözlerini alamıyor Hz. Ali. Ne çok çekmişlerdi bu kaleden. Bütün fitne ve hilenin kaynağı bu kaleydi. Acaba bu sefer alabilecekler miydi?"

Hz. Ali'nin Hayber'in fethi hikayesi

Bekir Develi, programda Hz. Ali'nin Hayber Kalesi'ni nasıl aldığını şöyle anlattı:

"Gözlerinin ağrısından savaşamıyor olduğu için, içi içini yiyordu. Ama gazadan geri durmak olmazdı. Askerin ekmeğini yapıyordu Hz. Ali. ‘Savaşamazsam ekmek yaparım’ diyordu. Allah büyüktür diyerek kalktı yerinden. Son kez baktı Hayber Kalesi’ne. ‘Bugün değilse bile yarın düşer inşallah.’ Peygamber Efendimiz ise düşünceliydi. Elindeki kılıca bakıyordu sürekli. Etrafına toplanmış ashabı merakla Efendimizin elinde gördükleri kılıcın ne olduklarını merak etmekteydiler.”

Hz. Muhammed, kılıcın zülfikar olduğunu ve kılıcı Cebrail'in getirdiğini söylemiş ve 'Bunu öyle bir yiğide ver ki sana Hayber’i getirsin' demiş.

Hz. Muhammed de halkına 'Ben de bu kılıcı yarın sabah öyle bir yiğide vereceğim ki biz ondan razıyız, o da bizden razıdır' buyurmuş.

Herkes heyecanla sabahı bekledi. Gün aydınlandığında Efendimiz kapıdan çıktı. Kendisine Ali’yi çağırmalarını istedi. Herkes şaşkındı çünkü Hz. Ali’nin gözleri hastaydı ve savaşamazdı. Hz. Ali, Efendimizin karşısına geldi. Durumu bilen Efendimiz Hz. Ali’nin gözlerine ellerini sürdü. İşte o anda Hz. Ali’nin gözleri eskisinden daha iyi olmaya başladı. Zülfikarı kuşanan Hz. Ali, Hayber’in önüne geldi. Talimatıyla birlikte tarifi imkansız bir cenk başladı. Hz. Ali kalkması ve yerinden oynaması neredeyse imkansız olan o kale kapısını tek başına açarak kalenin fethini sağladı."

Kaynak: TRT Haber