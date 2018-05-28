Bayram ikramlarının vazgeçilmezi kurabiyeler hazırlanmaya başlandı

Bayram ikramlarının baş tacı kurabiyeler, Ramazan Bayramı için şimdiden hazırlanıyor.

Gastronomi şehri Gaziantep'te evlerde ve simit fırınlarında soğuk odalarda yoğrulan, karanlıkta ve düşük ısılarda yaklaşık bir saatte pişirilen bayram kurabiyeleri, şehir dışına da gönderiliyor.

Şehirdeki en eski simit üreticilerinden Hüseyin Aslansoy, Ramazan kahkesi gibi bayram kurabiyelerinin de yılın belli günlerinde sade ve fıstıklı üretildiğini söyledi.

Kurabiyelerin geleneksel olarak sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında yapıldığını anlatan Aslansoy, bayram kurabiyelerinin yapımının oldukça zahmetli olduğunu dile getirdi.

"Şehir dışına gidecek bayram kurabiyelerini yapmaya başladık. Gaziantep için üretime bayrama 2 hafta kala başlayacağız. Geçmişte bayram kurabiyeleri tezgahta satılmazdı, sadece siparişle yapılırdı. Biz son yıllarda bayrama doğru yapıp tezgahta da müşterilerimize satıyoruz."

Buzdolabında 6 ay bayatlamadan saklanabiliyor

Kurabiyeler yağ, un, irmik, şeker ve yoğurttan oluşan malzemelerin soğuk bir odada mikserle yoğrulup şekillendirilmesiyle hazırlanıyor.

Aslansoy, fıstıklı bayram kurabiyesinin malzemesinin, sade olanla hemen hemen aynı olduğundan bahsetti ve kurabiyelerin yapımını şöyle anlattı:

"Kurabiyeler soğuk bir odada yapılıyor çünkü yüzde 100 doğal sade yağ kullandığımız için yüksek ısıda hamur kendisini bırakır. Pişerken de çatlamalara neden olur. Bunu görüntü olarak istemeyiz hatta tesisler yapılırken, bayram kurabiyeleri için özel olarak soğutulabilir bir oda da yapılır. Normal kurabiyeler, kahkeler 20 dakikada pişerken, bayram kurabiyesinin sadesi 120 derecede bir saatte pişer. Fıstıklısı ise 115 derecede. Fıstığın rengi bozulmasın diye de karanlık ortamda pişer."

Aslansoy'un bayram kurabiyelerinin sadesinin kilogramı 50 lira. Fıstıklı kurabiye ise bütçeye göre bayram ikramlarında yerini alacak. Fiyatı geçen sene 70 liraydı.

Kurabiyeler, buzdolabında 6 aya kadar bayatlamadan saklanabiliyor.

Kaynak: AA