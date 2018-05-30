Bayburt'ta çocuklar için "Onbeşi" ikramları

Bayburt'ta Ramazan kültürünün önemli bir parçası olan "Onbeşi" geleneği, yüzyıllardır yaşatılıyor.

Ramazan ayının 15'inci gününden sonra, çocuklar kapı kapı dolaşarak kuruyemiş ve şeker topladı. Yöre sakinleri de kapılarına çeşitli hediyeler asarak çocukları eli boş göndermedi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı geleneğe, Afganistanlı çocuklar da katıldı.

Bayburt Belediye ekipleri, iftarın ardından birden fazla mahallede bir araya geldiği çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Palyaçoların da yer aldığı etkinlikte, çocuklar hem "Onbeşi" ikramlarını topladı hem de eğlendi.

Kaynak: DHA