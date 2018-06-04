Batı Trakya'da yaşayan Türkler, iftarı beraber yapıyor

Batı Trakya’da yaşayan Türkler, Ramazan süresince müftülükler, azınlık dernekleri ve köy heyetleri tarafından düzenlenen dini etkinlikler ve iftarlarda buluşarak, bölgede Ramazan'la bütünleşen gelenekleri sürdürüyor.

Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinde bulunan köylerde yaşayan halk, Ramazan gelmeden ev ve camileri temizliyor ve kireçle boyuyor. Bu köylerde gönüllü gençlerin iftar öncesi çaldığı davulların sesi de iftar saatinin yaklaştığını haber veriyor. İftar saati ise, Türk mahallelerinde atılan fişeklerle duyuruluyor.

İftar için köylerde kurulan geniş katılımlı sofralarda yöresel Türk yemekleri tercih ediliyor. “Hoca Gezeği” Ramazan'da en çok tercih edilen yemekler arasında.

Ramazan boyunca köyün imamı ve müezzinine verilen iftar ve sahur yemeği “Gezek”, köy evlerinde sırayla hazırlanıp cami ya da mescide gönderiliyor.

Büyük Türk köylerinde toplu iftar

Bölgedeki en büyük Türk köylerinden İskeçe'ye bağlı Dolaphan’da (Sminthi), köy halkı cami avlusunda toplu iftar düzenledi.

İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Ramazan'da müftülüğün katkılarıyla büyük Türk köylerinde düzenlenen geleneksel toplu iftarlara ilginin yoğun olduğunu anlattı.

"Toplu olarak yapılan iftarların büyük faydası var. İnsanlarımız kaynaşıyor, geleneklerimizin güzelliğini yaşıyor."

Kaynak: AA