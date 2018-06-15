Bahriyelilerin bayramı Karadeniz'de nöbet tutarak geçiyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Yavuz Fırkateyni'nde görevli bahriyeliler, Ramazan Bayramı'na denizde nöbet tutarak giriyor.

Görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdüren bahriyeliler, yakınlarından uzakta bayram geçirmenin burukluğuna rağmen Karadeniz'de görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Ramazan Bayramı'nda, Rize Limanı'na demirleyen TCG Yavuz Fırkateyni'nde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Bayram olmasına rağmen vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı fırkateynde, Karadeniz'de yaşanan hareketlilik de saniye saniye izleniyor.

TCG Yavuz Fırkateyn Komutanı Deniz Yarbay Timuçin Yıldıran, zaman gözetmeksizin 7/24 görev başında olduklarını söyledi.

Devletin kendisine emanet ettiği gemiyle Türk sancağını engin denizlerde dolaştırdıklarından bahseden Yıldıran, şöyle konuştu:

"Özel ve önemli günlerde ailelerimizden uzakta olmak biraz hüzün verici. Ancak Türk sancağını, Türk bayrağını denizlerde taşımanın onurunu, beraber görev yaptığımız silah arkadaşlarım, kardeşlerim, evlatlarımla özel günleri de bir arada geçirmekten ayrı bir mutluluk duyuyorum."

"Bizim tek ailemiz eşimiz, annemiz, babamız, dostumuz değil"

Deniz Üsteğmen Oğuz Alçın ise, kendilerinin de herkes gibi aileleriyle bayram geçirmek isteğini anlatarak, "Bizim tek ailemiz eşimiz, annemiz, babamız, dostumuz değil. Biz gemide de büyük bir aileyiz. Burası bizim ikinci ailemiz" dedi.

Birlikte vatan için nöbet tuttuklarından bahseden Alçın, "Bir asker olarak vatan bizim ailemizden, yeri geldiğinde canımızdan önde gelir. Bu bayramı ikinci ailemiz silah arkadaşlarımız ile geçirmek nasip oldu" dedi.

Gemide bir aile gibiler

Sonar Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Ersan, meslek hayatının 21. yılında olduğunu vurgulayarak, her şeye rağmen her bayramda eşinden ve çocuklarından ayrı kalmanın burukluğunu hissettiğini söyledi.

"Vatanımızın geleceği olan kendi çocuklarımı ve ülkemizin gençlerini düşündüğüm zaman, onlara özgürce yaşayabilecekleri bir vatan emanet etme sorumluluğum, burukluğumu bir nebze olsun azaltıyor. Sonuçta kutsal vatan topraklarını onlara emanet edeceğiz."

Ersan, ailesinden çok gemi personeliyle vakit geçirdiğini şöyle anlattı:

"Uzun seyir görevlerinde acı ve mutluluklarımızı paylaşıyoruz. Bu bayramı da ailemizden uzakta geçireceğiz. Hepimizin tek gayesi ülkemizin çıkar ve menfaatlerini korumak, bayrağımızın tüm dünya denizlerinde dalgalandığını görmek. Herkesin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman havada, karada ve denizde görevde olduğunu bilmelerini isterim."

Kaynak: AA