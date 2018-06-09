Aydın'ın yöresel pidesi Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden

Aydın'ın yöresel tatları arasında yer alan ve yaklaşık 10 farklı çeşidi yapılan pide, Ramazan'da sahur sofralarında tercih ediliyor.

Özellikle çevre illerden gelen yoğun taleplerden dolayı geceleri "nöbetçi pideci" uygulamasının yapıldığı Yenipazar ilçesinde, odun fırınında 5 ile 7 dakika arasında bekletildikten sonra çıkartılan pideler, damak tadına önem verenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor.

Ömrünü fırın başında geçiren ve "pide profesörü" olarak bilinen 68 yaşındaki Mehmet Sümer'in hazırladığı pideler, sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında.

Kıvama gelinceye kadar yoğurdukları hamuru kapalı, açık ve yuvarlak şekilde kıymalı, yumurtalı, peynirli, kaşarlı pide olarak hazırlayan ustalar, müşterilerine eşsiz bir lezzet sunuyor.

10 farklı pide çeşidi

Mehmet Sümer, 10 yaşından bu yana sektörün içinde olduğunu, bu zamana kadar 16 usta yetiştirdiğini söyledi.

Müşteri yoğunluğunun, Ramazan ayında iyice arttığını anlatan Sümer, vatandaşların özellikle iftar ve sahur sofralarında pideyi tercih ettiğinden bahsetti.

Sümer, Aydın şehir merkezinin yanı sıra Denizli ve İzmir gibi çevre illerden de çok sayıda vatandaşın sahur yapmak için ilçeye geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Müşterinin damak tadına göre pide yapıyoruz. 10 farklı pide çeşidimiz var. Gündüz 11'de başlayan çalışmalarımız ertesi gün sabah 5'e kadar sürüyor. Çünkü bizim pidelerimiz gün içerisinde çok tuttuğu için vatandaşlar tarafından özellikle sahurda tercih ediliyor."

"Aslında pidede ben bir tarihim"

Sıcak havada fırının karşısında çalışmanın zorluğuna belirten Sümer, şöyle konuştu:

"Bu mesleği sevmen lazım. Zaten mesleği sevmezsen o iş olmaz, başarı elde edemezsin. Ben yarım asırdan fazladır pide yapıyorum. Aslında pidede ben bir tarihim. Bendeki aşkın tarifi olmaz. Kaç kez gece yatağımdan kalkıp insanlar pide istiyor diye pide yaptım. Dünyaya gelsem yine pideci olurdum."

Pide günü de yapılıyor

Oruçlu oldukları için "gün" yapamayan ilçedeki kadınlar ise sahurda "pide günü" yapıyor.

Songül Önsoy, "Sahurda da pideden vazgeçmiyoruz. Oruçlu olduğumuz için günlerimizi gündüz yapamıyoruz fakat böyle hem pide yiyoruz hem de günümüzü yapıp vakit geçiriyoruz" dedi.

Hafize Eskicioğlu da pideyi çok sevdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gece de gündüz de yiyoruz. Arkadaşlarımızla toplanıp pide günleri yapıyoruz. Zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu artık gelenek haline geldi. Sahurda pidenin tadı bir başka oluyor."

Kaynak: AA