'Askıda ekmek' ile ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor

Kırşehir'de bir fırıncı...

Osmanlı döneminden beri yardımlaşmayı sağlayan 'Askıda ekmek' uygulamasını sürdürüyor.

Şehir merkezindeki bir fırının işletmecisi olan 45 yaşındaki Turan Dönmez, askıda ekmek kampanyasına 1,5 yıl önce ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmayı düşündüğü sıralarda internette yaptığı araştırmalar sonucu başlamış.

"Bizim vitrinimiz elbise vitrini ya da ayakkabı vitrini değil. Ama yoldan geçerken boynunu bükerek dönüp arkasına bakan insanlar oluyordu. Hiç yoldan geçerken arkasını dönüp dönüp ekmeğe bakar mı insan? Eğer gerçekten ihtiyaç sahibiyse bakıyor."

Unutamadığı pek çok anı var

Askıda ekmek kampanyasına başladıktan sonra ihtiyaç sahibi insanları daha çok fark ettiğini söyleyen Dönmez, kampanya sürecince unutmadığı pek çok anı biriktirdiğini şöyle anlattı:

"Bir gün sabah 7 gibi dükkanı açtım. Küçük bir çocuk askıdan ekmek almaya geldi. İki tane ekmek verdim meğer gözü simitteymiş. Ben gözünün simitte olduğunu fark etmedim. Geri geri giderken kapıya çarptı. O kapıya çarpınca ben oturdum hüngür hüngür ağladım. Keşke fark edebilseydim. Keşke o kapıya çarpmadan önce simidini verebilseydim. Çocuğu aldım okşadım sevdim, simidini verdim. Ondan sonra her gün gelip benden 2 ekmek ve simidini aldı."

'Askıya bir ekmek de sen koy'

Dönmez'in yola çıktığı sloganı ise ‘Askıya bir ekmek de sen koy.’

Ramazan'ın aç ve yoksul insanların halinden anlamak için bir fırsat olduğundan bahseden Dönmez, vatandaşların projeye katılımının beklenen düzeyde olmadığını söyledi.

"Bugün askıdan elli ekmek alındıysa bunun on tanesi hayırsever vatandaşlarımız kırk tanesini ise biz veriyoruz. Evine sofrasına ekmek götüremeyecek durumda olan insanlarımız var. İnsanlar evine bir ekmek alırken gönlünden geçen bir ekmeği de ihtiyacı olan biri götürsün diye askıya bırakıyorsa ve buna biz aracı olabiliyorsak ne mutlu bize."

Kaynak: AA