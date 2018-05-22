Aşçılar her gün 2 bin kişiye iftar hazırlıyor

Elazığ Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin kişiye iftar veriyor. İftarlıkları hazırlayan aşçılar, hem ocakların sıcaklığı hem de yemeklerin içerisinde zorlu Ramazan mesaisi yapıyor.

3 aşçı 5 yardımcı olmak üzere 8 kişilik ekiple hazırlanan yemekler, sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlanıyor. Daha sonra vakum makinesiyle paketlenen yemekler, sıcaklık koruyucusu termobaks dolaplara konuluyor.

Ustabaşı Hayrettin Parlak, saat 8.00'da işe başladıklarını, 14.00 gibi paketlemeye geçtiklerini ve daha sonra iftar çadırına gittiklerini söylüyor. Parlak, "Orada dağıtımı yapıyoruz. Saat 22.00 gibi de işimiz bitiyor" diyor.

Günde ortalama 100 kilogram pirinç, 20 litre yağ ve şehriye kullanan aşçılar, aylık bir liste oluşturuyor ve ona göre her gün farklı yemekler yapıyor.

22 yıldır belediye bünyesinde çalışan aşçı Hacı Bayram da, "Her Ramazan ayında yemek hazırlıyoruz. Her sene kazan ile götürüp dağıtırken bu sene paketleyip dağıtıyoruz. Paket yapınca biraz zor oldu. Sabah erken geliyoruz. 18.00’a kadar paketleri yetiştiriyoruz. Hem zevkli hem de biraz dramatik" diyor.

Kaynak: İHA