Antik kentteki camide 32 yıl sonra ilk teravih

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camii'nde 32 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılındı.

Muğla'daki antik kentte, kazı ve koruma çalışmaları sürerken, bir yandan da Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma tarihi yapılar yeniden canlandırılıyor.

Bu eserler arasında Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen ve 15. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen Şaban Ağa Camii, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın desteğiyle restore edildi. 32 yıl sonra ezan sesinin yükseldiği camide teravih namazı kılındı.

"İlk ibadetin Ramazan'a denk gelmesi güzel bir tevafuk"

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, tarihi Şaban Ağa Camii’nin Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığı'nın koordinesinde restore edildiğini söyledi.

Çiçek, caminin 32 yıl sonra ibadete açılmasının Ramazan ayına denk gelmesinin güzel bir durum olduğunu anlatarak, "Kazı Başkanımız Bilal Söğüt, ‘Burayı ibadete açacağız, nasıl yapalım?’ diye sorduğunda, Bunu mübarek Ramazan ayı içerisinde bir teravih namazı vesilesiyle icra edelim istedik. Biraz önce de teravih namazını kıldık" dedi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt de, birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentte yer alan en önemli eserlerden birinin de Şaban Ağa Camii olduğunu söyledi.

Caminin yapıldığı tarihin ve inşa edenin saptanamadığını vurgulayan Söğüt, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1522’deki Rodos Seferi sırasında camiye gelerek ibadet ettiğine dair verilere ulaştıklarını aktardı.

Söğüt, "Şaban Ağa Camii, aslında üzerinde bulunan sandukayla anılmış bir camidir. En son 1957 yılında tadilat geçirmiş ve kullanılmıştı. 1986 yılından bu yana burası kullanılmadı. Yaklaşık 32 sene sonra restorasyonu tamamlandıktan sonra ibadete açıldı" dedi.

Kaynak: AA