Almanya'da yaşayan Türklerden, Suriyeli yetimlere iftar yemeği

Almanya'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı, iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli yetimler için Şanlıurfa'da iftar verdi.

Şehirde faaliyet gösteren Şam Yetim Derneği, vatandaşların desteğiyle, Haliliye ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde iftar programı düzenledi.

Programa katılanlar, Müslümanların birliği için dua etti.

Şam Yetim Derneği Genel Sekreteri Vasıf Hüseyin, yurt içinden ve dışından derneğe katkı sunan Müslümanlar sayesinde rahat bir Ramazan geçirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Suriyeli yetimlerden 9 yaşındaki Abdullah Base, iftara katıldığı için mutlu olduğunu anlattı. İsrar Esseyf ise güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Almanya'daki Müslümanların bizi düşünmesinden dolayı mutlu olduk. İnşallah hep birlikte ahiret gününde cennette buluşuruz. Hiç tanımadığımız insanların bize iftar vermesi çok güzel bir duygu."

Kaynak: AA