"Ali Nazik" ile Ramazan sofraları lezzetleniyor

Gaziantep, yüzlerce yıllık köklü geçmişi ve birbirinden lezzetli yemekleriyle adından söz ettiriyor.

Şehrin sevilen yemeklerinden, odun ateşinde közlenen patlıcan ile zırhta çekilen kuzu etinden yapılan "Ali Nazik", Ramazan sofralarının da vazgeçilmezleri arasında.

"Ali Nazik" yemeğinin farklı bir hikayesi var. Zamanında Halep'ten Gaziantep'e gelen bir vali ya da paşa, çeşitli denetimler yaptıktan sonra, çat kapı bir eve giriyor. Evin hanımı da patlıcan, et ve yoğurtla bir yemek yapıyor. Yemeği çok beğenen yönetici, çok lezzetli yemek anlamında "Ala nazik" diyor. Yemek o günden bugüne “Eli Nazik", "Ala Nazik" ya da "Ali Nazik” gibi isimlerle anılıyor.

Gaziantep'in geleneksel mutfağını geleceğe taşımak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl kurulan Mutfak Sanatları Merkezi'nde (MSM), ustalar büyük bir özenle Ali Nazik hazırlıyor.

MSM şeflerinden Cuma Kaplan, Ali Nazik kebabının Gaziantep'in en bilinen ve sevilen yemeklerinden olduğunu söyledi. Yemeğin lezzetinin, meşe odunu ateşinde közlenen patlıcandan kaynaklandığını anlattı.

"Her hafta menü değiştiriyoruz ve menülerimizde mevsim yemeklerine yer veriyoruz. Mevsimin hangi meyvesinden, hangi sebzesinden yemek yapılıyorsa menülerimizde de onu ekliyoruz. Gaziantep'in unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz."

"Yoğurda patlıcanın köz kokusunun geçmesi gerekiyor"

Kaplan, yemeği eskilerin yaptığı gibi hazırladıklarından bahsetti ve yemeğin yapım aşamasını şöyle anlattı:

"Patlıcanları meşe odununda közlüyoruz, süzme yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz. Kıymasını da zırhla kuzu etinden çekiyoruz. Ali Nazik'te aroma çok önemli. Yoğurda patlıcanın köz kokusunun geçmesi gerekiyor. Közlenen patlıcanları bıçakla doğramıyoruz, bardakla eziyoruz. Böylece aroması içinde kalıyor."

Köz patlıcanlar bardakla ezilirken diğer tarafta da zırhta çekilmiş kuzu kıyması, sade yağda kavruluyor.



Ardından içine domates, kırmızı ve yeşil biber, tuz ilave ediliyor. Başka bir kapta ezilen patlıcanlar, iyice çırpılan ve içine 1-2 kaşık normal yoğurt eklenerek yumuşaması sağlanan süzme yoğurtla buluşuyor. Daha sonra ince bir şekilde doğranan sarımsaklar ekleniyor.



Pişen kıyma, servis tabağına alınan yoğurt ve patlıcanlı karışımın üzerine dökülerek servis ediliyor.

Kaynak: AA