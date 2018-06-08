Aksaray'ın Ramazan'a özgü lezzeti: Tahinli pide

Aksaray'da odun ateşinde pişirilen tahinli pide, Ramazan'da yoğun ilgi görüyor.

Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti tahinli pide; un, şeker, maya, su ve bol tahin karışımından elde edilen hamurun, taş fırında odun ateşiyle 10 dakika pişirilmesiyle yapılıyor.

Sadece Ramazan'da yapılan tahinli pide, tok tutması ve lezzetiyle şehir merkezinin yanı sıra çevre illerden de talep ediliyor.

Şehir merkezindeki fırınında pide üreten Şefik Şen, pideyi Ramazan'a özel çıkarttıklarını söyledi.

Tahinli pideyi 4 çeşit un karışımından yaptıklarını anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Yapılması, pişmesi ve soğuyup paketlenme aşamasından geçiyor. Pidenin en büyük özelliği sadece Ramazan'da yapılması ve odun ateşinde pişmesi. Günde 1300 ile 1400 arası ürün satıyoruz. Tok tutma özelliği dolayısıyla sahurda daha çok tercih ediliyor. Un, şeker, maya, su ve bolca kullanılan tahin karışımından elde edilen hamur, el maharetiyle açılıyor. Büyükçe açılan yufkanın üzerine tahin dökülerek rulo şeklinde kıvrılıyor. Parçalara ayırarak gül şekli verilen hamur, fırında 10 dakika pişirilerek hazır hale getiriliyor."

Şen, aile işletmesi fırında 15 kişinin çalıştığını söyleyerek, İzmir, Ankara ve İstanbul'a da pide gönderdiklerinden bahsetti.

Kaynak: AA