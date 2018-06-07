Ahıska Türkleri öz vatanlarında huzurlu bir Ramazan geçiriyor

Ahıska Türkleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi. Ahıskalı aileler şimdi öz vatanlarında ibadetlerini gönül rahatlığı ile yapıp, huzurlu bir Ramazan geçirmenin sevincini yaşıyor.

Yıllarca Müslüman olmayan ülkelerde dinlerini zorluklar içerisinde yaşamaya çalışan Ahıska kadınları, evlerde bir araya geliyor ve öz vatanlarında ilk defa gördükleri mukabele geleneğini yaşatıyor.

Üzümlü İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen din görevlileri eşliğinde, Kur'an-ı Kerim okuyan kadınlar iftar zamanında ailece bir araya gelip oruç açıyor.

"Her ezan sesini işittiğimizde ömrümüz artıyor"

Ahıska kadınlarından 60 yaşındaki Güliz Muratoğlu, öz vatanında ezan sesi duymanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"73 yıl vatansız gezdik, çok azaplar çektik. Anne, babalarımız 'vatan, vatan' diyerek ölüp gittiler. Allah'a şükürler olsun 60 yaşımda vatanıma geldim. Buraya gelmeden önce yaşadığım Rusya'da gizli Kur'an-ı Kerim okuyorduk, askerden korkuyorduk. Ezan okuyup namaz kıldıracak kimse yoktu. Bir evi orada Müslümanlar namaz kılsın diye cami yapmak istedik, izin vermediler. Burada ezan sesini işitiyoruz. Her ezan sesini işittiğimizde ömrümüz artıyor."

Kaynak: AA