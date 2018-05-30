Ağrılılar sahurda içli kete tercih ediyor

Doğu Anadolu'da Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden "içli kete", tok tutması nedeniyle sahurda tercih ediliyor.

Ağrı'daki fırıncıların saatler süren mesaisi ile hazırlanan kete, içine kavrulmuş helva konulduğu için "içli" adını alıyor.

Kete, Ağrı'nın yanı sıra başka şehirlerden de yoğun ilgi görüyor. Fırıncılar ise, Ramazan ayında yoğun talebe yetişemedikleri için önceliği şehirdeki müşterilerine veriyor.

Günlük bin tane içli kete yapılıyor

Kete ustası Emrah Demirci, Ramazan ayında yoğun çalıştıklarını ve halkın keteyi çok sevdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Günlük bin tane içli kete yapıyoruz. Halkımızın sahurda çok sevdiği kete, oruçluları tok tutar. Ketenin içerisine helva katıyoruz. Biz de bu lezzeti halkımızla buluşturmak için ekip halinde çalışıyoruz. İçli ketenin yapımına öğleden sonra başlıyoruz, bu iş bir sonraki sabaha kadar sürüyor. Çok yoruluyoruz ama halkımız için değer."

Ramazan'da il dışına sipariş alınmıyor

26 yıldır baba mesleğini yapan fırın sahibi Ömer Tahtalı ise, ketenin özellikle Ramazan aylarında talep gördüğünü ve atalarından bugüne kadar gelen yöresel bir yiyecek olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"İçli olması nedeniyle insanların hoşuna gidiyor, özellikle Ramazan aylarında daha çok talep alıyoruz. Kete, sahurlarımızın olmazsa olmazıdır, tadı ve lezzeti hamurunun özelliğinden geliyor. Herkes bu tadı tutturamaz. Ağrı'nın tanıtımları için yurdun birçok yerine, fuarlara kete yetiştiremiyoruz. İçli keteye diğer illerden de Ramazan ayında talep çok oluyor ama buradaki talebi karşılamak için il dışına kete göndermiyoruz."

Kaynak: AA