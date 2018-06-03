ABD'de yaşayan Türkler iftarda buluştu

Amerika Diyanet Merkezi'ndeki iftara, Maryland Eyalet Sözcüsü John Wobensmith, TASC EŞ Başkanı Günay Evinch, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Müşaviri Cem Ulusoy ve DCA Genel Sekreteri Ahmet Aydilek'in yanı sıra TASC ve DCA'den diğer temsilciler katıldı.

Teşekkür konuşması yapan Eyalet Sözcüsü John Wobensmith, ABD'de yaşayan tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı ve programda emeği geçen kurumların yöneticilerine teşekkür etti.

Bölgede yaşayan Türklerin ve Amerikalı çok sayıda Müslümanın yoğun katılım gösterdiği iftar, yemeğin ardından yapılan duayla son buldu.

Kaynak: AA