ABD'de düzenlenen iftar, farklı kültürleri buluşturdu

ABD'de bulunan en büyük Müslüman etkinliklerinin yapıldığı Cami Vakfı (Mosque Foundation), Chicago'da iftar programı düzenledi.

Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal’in başkanlığını yaptığı Cami Vakfı'nın geleneksel iftar programı, Bridgeview bölgesindeki Paradise adlı salonda gerçekleşti.

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar iftara onur konuğu olarak davet edildi. İftar programına şehirde yaşayan Müslümanların yanı sıra çok sayıda ülke, din ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

17. kez düzenleniyor

İftar programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İngilizce tercümesi ile başladı.

USCMO Genel Sekreteri Cemal, iftar programını 17. kez düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Camimizin bulunduğu bölgede, binlerce Müslümanın katıldığı ibadetlerimiz öncesi ve sonrasında çok yoğun bir trafik yaşanmasına rağmen tek bir kaza dahi yaşanmaması, başta polis olmak üzere herkesin görevini en iyi şekilde yaptığını gösterir.”

Programda Başkonsolos Acar’a, Türkiye’nin başta Suriyeli sığınmacılara yönelik yardımları ve Filistin halkıyla dayanışması olmak üzere dünyada yardıma muhtaç insanlara yönelik politikalarından ötürü “Dostluk Ödülü” takdim edildi.

Acar, Ramazan coşkusunu ve bereketini “dost ve kardeş” farklı kesimlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu şöyle anlattı:

“Bizler Chicago’da bu huzur dolu ortamda Ramazan nimetlerini tadarken, Filistin'den Suriye’ye, Myanmar'dan Somali'ye ve dünyanın pek çok farklı yerinde özgürlük ve güvenlik hasretiyle ve hatta açlık tehlikesiyle yaşayan kardeşlerimiz olduğunu da unutmayalım, dualarımızı bu kardeşlerimize gönderelim.”

Kaynak: AA