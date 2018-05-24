8 yaşındaki Arda tekne orucu tutarak Ramazan'ı geçiriyor

Tekne orucu, Ramazan ayında ergenlik çağına gelmemiş çocukların tuttuğu oruç olarak tanımlanıyor. Tekne orucunda çocuklar günün sadece bir kısmını oruçlu geçiriyor.

Kırklareli'de yaşayan 8 yaşındaki Arda Yağız Çanlı da, Ramazan'da tekne orucu tutuyor. Arda, ailesiyle sahur yaptıktan sonra uyuyor ve sabah okuluna gidiyor. Anne ve babası çalıştığı için Arda'yı babaannesi uğurluyor.

Öğle vakti gelince Arda orucunu açıyor

Arda, öğle vakti babaannesinin kurduğu sofraya oturuyor ve dua edip tekne orucunu suyla açıyor.

Okuldan sonra arkadaşlarıyla futbol oynayan Arda, dedesinin seslenmesiyle ailesine sıcak pide almaya gidiyor.

Arda, oruç tuttuğunda içinde bir huzur hissettiğini söyledi.

"Oruç tutunca içimde bir huzur hissediyorum. 2 yıldır tekne orucu tutuyorum. Okuldaki arkadaşlarıma da tekne orucu tutmalarını öneriyorum. Yediden yetmişe kadar sağlıklı olan herkese oruç tutmayı öneriyorum. Öğlene kadar oruç tutuyorum. Öğlen arasında ise dua ederek orucumu açıyorum."

Arda'nın babaannesi 76 yaşındaki Hamide Çanlı da, 9 yaşında tekne orucu tutmaya başlamış. Bu nedenle de torununa bu eğitimi vermeye özen gösteriyor.

Kaynak: AA