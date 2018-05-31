8 asırlık 'Heyman' geleneği Kütahya'da yaşatılıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde 8 asırdır yaşatılan 'Heyman' geleneği...

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan'ın 15'inci gününden sonra da çocuklar ellerinde poşetlerle sokak sokak dolaştı. Çocuklar mahalle aralarında gezerken hem Heyman manisi söyledi, hem de büyüklerinden hediye topladı.

Emet halkı da kapılarına gelecek çocuklar için hazırlıklarını önceden yaptı. Kimisi çocuklara hediye verdi, kimisi kek, meyve suyu, çikolata dağıttı.

Heyman nasıl ortaya çıktı?

"Hayme Ana" zamanından beri yaşatıldığı bilinen geleneğe halk arasında 'Heyman' deniliyor.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, bu geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

’’Hayma Ana’dan gelen bir gelenek. Yaklaşık 8 asırdır devam ediyor. Bizler de Emet Belediyesi olarak örf ve adetlerimizi korumak, onları unutturmamak için elimizden gelen gayreti göstermenin çabası içerisindeyiz. Bugün çocuklarımız Heyman için bütün evleri dolaşırlar ve bu mutluluğu yaşarlar."

Aynı zamanda, Emet Belediyesi tarafından 8 camide 1500 seccade ve tespih dağıtıldı.

Kaynak: İHA