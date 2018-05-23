14 asırlık mukabele geleneği 67 bin camide yaşatılıyor

Mukabele, "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına geliyor.

Müslümanlar için önemli bir yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, Ramazan ayında 67 bin 176 camide ifa ediliyor.

Vatandaşlar sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde bir araya geliyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Mukabeleye katılanlar din görevlileri tarafından okunan Kur'an- Kerim'i takip ediyor, bilmeyenler ise okunan ayetleri dinliyor.

"Birlik ve beraberlik duygularını etkiliyor"

Mukabele programları, Ankara genelinde 3 bin 62 camide sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde düzenleniyor.

Hacı Bayram Camii'nde 10 yıldır mukabele programlarına katılan 58 yaşındaki Hüseyin Altun, mukabelenin insanın ruhunu temizlediğini ve rahatlattığını söylüyor.

"Ramazan çok güzel geçiyor. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Ramazan'ın memleketimize, milletimize bereketli ve huzur olmasını temenni ederim."

Mukabeleye katılan 59 yaşındaki Mustafa Özben ise, mukabele geleneğinin kişinin birlik ve beraberlik duygularını olumlu etkilediğini anlatıyor.

Mukabele geleneği nedir?

Bakara suresinin 185. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmeye başlandığı belirtiliyor.

Ayrıca İslam inancına göre, Hazreti Muhammed ile Cebrail Aleyhisselam'ın karşılıklı Kur'an okuduğu rivayet ediliyor. Ramazan'da camiler, Kur'an kursları ve evlerde bir araya gelen vatandaşlar, bu ibadeti yerine getiriyor.

Kaynak: AA