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Taze fasulye salatası
Ramazan sofralarına lezzet katacak taze fasulye salatası tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 52. bölümünde verildi.
TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.
Programın 50. bölümünde, Ramazan sofralarını renklendirecek taze fasulye salatası tarifi verildi.
Afiyet olsun.