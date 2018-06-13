TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 50. bölümünde, Ramazan sofralarını renklendirecek taze fasulye salatası tarifi verildi.

Afiyet olsun.