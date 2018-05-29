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Sac kavurma tarifi

İftar sofralarına lezzet katacak Antep usulü sac kavurma tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 42. bölümünde verildi.

29 Mayıs 2018 Salı 16:37

TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 42. bölümünde, iftar sofralarına lezzet katacak Antep usulü sac kavurma tarifi verildi.

Afiyet olsun.

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