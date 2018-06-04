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Peynirli yumurtalı kırmızı biber dolması
Sahur ve iftar sofralarına lezzet katacak peynirli yumurtalı kırmızı biber tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 46. bölümünde verildi.
TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.
Programın 46. bölümünde, sahur ve iftar sofralarına lezzet katacak peynirli yumurtalı kırmızı biber dolması tarifi verildi.
Afiyet olsun.