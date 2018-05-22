TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programında, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla özel tarifler hazırlanıyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 36. bölümünde Ramazan'da iftar sofralarını renklendirecek ve lezzet katacak Osmanlı şerbeti tarifi verildi.

Afiyet olsun.