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Misket köfteli patates paçası
İftar sofralarını renklendirecek misket köfteli patates paçası tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 37. bölümünde verildi.
TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.
Programın 37. bölümünde Ramazan sofralarına lezzet katacak misket köfteli patates paçası tarifi verildi.
Afiyet olsun.