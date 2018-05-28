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Limon sıkacağında içli köfte tarifi
İftar sofralarına lezzet katacak limon sıkacağında içli köfte tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 41. bölümünde verildi.
TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.
Programın 41. bölümünde, iftar sofralarını renklendirecek limon sıkacağında içli köfte tarifi verildi.
Afiyet olsun.