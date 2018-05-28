TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 41. bölümünde, iftar sofralarını renklendirecek limon sıkacağında içli köfte tarifi verildi.

Afiyet olsun.