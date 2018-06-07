Ankara
- Adana
- Adıyaman
- Afyon
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İçel (Mersin)
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kilis
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Şanlıurfa
- Siirt
- Sinop
- Şırnak
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Lahmacun böreği tarifi
Sahur ve iftar sofralarını renklendirecek lahmacun böreği tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 48. bölümünde verildi.
TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.
Programın 48. bölümünde, sahur ve iftar sofralarına lezzet katacak lahmacun böreği tarifi verildi.
Afiyet olsun.