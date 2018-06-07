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Lahmacun böreği tarifi

Sahur ve iftar sofralarını renklendirecek lahmacun böreği tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 48. bölümünde verildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 19:04

TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 48. bölümünde, sahur ve iftar sofralarına lezzet katacak lahmacun böreği tarifi verildi.

Afiyet olsun.

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