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Kadayıflı fincan tatlısı
İftar sofralarına renk katacak kadayıflı fincan tatlısı, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 43. bölümünde verildi.
TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.
Programın 43. bölümünde, iftar sofralarına lezzet katacak kadayıflı fincan tatlısı tarifi verildi.
Afiyet olsun.