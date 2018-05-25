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Islama tarifi

İftar sofralarına lezzet katacak Kastamonu yöresine ait ıslama tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 40. bölümünde verildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 18:36

TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 40. bölümünde, iftar sofralarına lezzet katacak Kastamonu yöresine ait ıslama tarifi verildi.

Afiyet olsun.

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