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İncirli kremalı tatlı tarifi
Ramazan sofralarına renk katacak incirli kremalı tatlı tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 41. bölümünde verildi.
TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.
Programın 41. bölümünde, Ramazan sofralarına renk katacak incirli kremalı tatlı tarifi verildi.
Afiyet olsun.