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Gül tatlısı tarifi
Ramazan sofralarına lezzet katacak gül tatlısı tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 47. bölümünde verildi.
TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.
Programın 47. bölümünde, Ramazan sofralarına renk katacak gül tatlısı tarifi verildi.
Afiyet olsun.