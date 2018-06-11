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Fırında spagetti tarifi

Ramazan sofralarına lezzet katacak fırında spagetti pastası tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 50. bölümünde verildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 15:43

TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 50. bölümünde, Ramazan sofralarını renklendirecek fırında spagetti pastası tarifi verildi.

Afiyet olsun.

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