TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 40. bölümünde, sahur sofralarını hafifliği ve lezzetiyle renklendirecek fırında pastırmalı yumurta tarifi verildi.

Afiyet olsun.