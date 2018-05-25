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Fırında pastırmalı yumurta tarifi

Sahur sofralarına lezzet katacak fırında pastırmalı yumurta tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 40. bölümünde verildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 18:14

TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 40. bölümünde, sahur sofralarını hafifliği ve lezzetiyle renklendirecek fırında pastırmalı yumurta tarifi verildi.

Afiyet olsun.

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