Dondurmalı porsiyonluk revani tarifi

TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 42. bölümünde, iftar sofralarına renk katacak dondurmalı irmik tarifi verildi.

Afiyet olsun.