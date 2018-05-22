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Dane-i sarı tarifi

Osmanlı mutfağına ait ve safran kullanılarak yapılan dane-i sarı tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programında verildi.

22 Mayıs 2018 Salı 16:07

TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 36. bölümünde Ramazan sofralarında Osmanlı mutfağı esintileri hissettirecek dane-i sarı tarifi verildi.

Afiyet olsun.

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