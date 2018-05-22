TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 36. bölümünde Ramazan sofralarında Osmanlı mutfağı esintileri hissettirecek dane-i sarı tarifi verildi.

Afiyet olsun.