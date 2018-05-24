TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 37. bölümünde Osmanlı mutfağından bugünlere kadar gelmiş, hafif ve lezzetiyle adından söz ettiren çilekli güllaç tarifi verildi.

Afiyet olsun.