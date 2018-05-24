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Çilekli güllaç tarifi

Osmanlı mutfağından miras kalan hafif ve lezzetli çilekli güllaç tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 37. bölümünde verildi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 10:13

TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.

Programın 37. bölümünde Osmanlı mutfağından bugünlere kadar gelmiş, hafif ve lezzetiyle adından söz ettiren çilekli güllaç tarifi verildi.

Afiyet olsun.

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