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Çikolatalı güllaç tarifi
İftar sofralarına renk katacak çikolatalı güllaç tarifi, TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programının 45. bölümünde verildi.
TRT 1'de yayınlanan Misafirim Var programı, Nermin Gül'ün sunumuyla her hafta farklı bir konukla birlikte özel tarifleri seyirciyle buluşturuyor. Program, hafta içi her gün 12.50'de izleyiciyle buluşuyor.
Programın 45. bölümünde, iftar sofralarına lezzet katacak çikolatalı güllaç tarifi verildi.
Afiyet olsun.