Engelli milletvekilini TBMM’ye kadar uğurladılar

07.07.2018

TRT Haber

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu üyeleri, Kızılay'daki genel merkez binası önünden, Ankara Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği otobüsle milletvekili yemin töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya kapısına geldi.

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