Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bize karşı oluşan bir tehdidi yok etmek bizim görevimizdir
15.01.2018
TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin terör birliği adımıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de mücadele ederiz. Bize karşı oluşan bir tehdidi yok etmek bizim görevimizdir, ne gerekiyorsa yaparız. Afrin'de, Fırat'ın doğusunda, her yerde ederiz. Bu bizim için var oluş meselesi." dedi.
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