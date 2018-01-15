Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bize karşı oluşan bir tehdidi yok etmek bizim görevimizdir

15.01.2018

TRT Haber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin terör birliği adımıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de mücadele ederiz. Bize karşı oluşan bir tehdidi yok etmek bizim görevimizdir, ne gerekiyorsa yaparız. Afrin'de, Fırat'ın doğusunda, her yerde ederiz. Bu bizim için var oluş meselesi." dedi.

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