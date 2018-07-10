TSK Münbiç'te 12'nci devriye görevini tamamladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırma faaliyetleri çerçevesinde ilçede 12'nci devriye görevini tamamladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 12'nci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin gerçekleştirildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 10 Temmuz 2018’de, 12’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir. pic.twitter.com/hukuSigdZw — TSK (@TSKGnkur) 10 Temmuz 2018

Kaynak: AA