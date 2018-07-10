Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde ihracatı artıran bir Türkiye var
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Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakacağı iddia edildi
Avrupa mültecilerin "insan" olduğunu unuttu
Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenör kurtarıldı
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Çekilmesi gereken teröristler hendek kazıyor
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"Özgürlük Gemisi 2" ablukayı kırmak için Gazze'den yola çıktı
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