Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın doktoru Yener İnce, Galatasaray'ın, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirdiği idmanda sakatlığı bulunan futbolcuların durumlarıyla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

İnce'nin açıklamasına göre, bugünkü idmanda topla çalışmasına izin verilmeyen Muslera'nın durumu, çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak. Yapılacak kontrollerde kırık veya eklem içi sorun çıkmaması durumunda deneyimli file bekçisi ligin 17. haftasındaki Atiker Konyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Öte yandan Galatasaray'ın diğer kalecisi Cenk Gönen'in ise sol dizinde menisküs yırtığı bulunduğu için daha önce ameliyat edildiği duyuruldu. Çalışmalara başlayan Cenk'in, 18. haftadaki Kardemir Karabükspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor. AA