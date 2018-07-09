Cumhurbaşkanı Erdoğan: 95 yıllık Cumhuriyetimizi şahlandıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece kendisine oy verenlerin değil, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

24 Haziran'da Türkiye'nin yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti.

Ardından Anıtkabir'i ziyaret etti ve Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.

101 pare top atışı

Erdoğan göreve başlama töreni için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi.

Külliye'ye Süvari Birliği eşliğinde giriş yaptı, mehter marşlarıyla karşılandı. Erdoğan'ın girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı.

Tarihi gün anısında hatıra para

Külliye'deki törene yaklaşık 5 bin davetli katıldı. Misafirlere, bugüne özel bastırılan; arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törenle ilgili görsellerin olduğu 1 liralardan hediye edildi.

Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak.

Törene 20'den fazla ülkeden üst düzey katılım

Törenler için 20'den fazla ülkenin cumhurbaşkanı ve devlet başkanı ile çok sayıda başbakan, parlamento başkanı ve uluslararası örgüt genel sekreteri Ankara'daydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de göreve başlama töreninde konuştu.

"Rabbim bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet."



Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabına dua ile başladı.https://t.co/6PbXq2VHkm pic.twitter.com/GuYhNHXo0g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Temmuz 2018

"Yürütme organının tüm yetkileriyle geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene gelenlere, seçimlerde kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

"Seçimlerde dualarıyla destekleriyle şahsımızı bu göreve layık görenlere teşekkürler. 4 yıl sonra bir kez daha aynı duygularla amin diyorum. Rabbim nasip etti bir kez daha bu göreve geldik. Üstelik değişen yönetim sisteminin gereği olarak yürütme organının tüm yetkileriyle geldik. Rabbim yolumuzu aydınlatsın."

"81 milyonun Cumhurbaşkanıyız"

40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Hizmeti Allah rızası için hizmet için yaptık." dedi ve ekledi.

"Efendiliğe değil millete hizmetkar olmaya geldik. Geceli gündüzlü çalıştık. Milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sadece bize oy verenlerin değil 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle milletimize layık olmaya çalışacağız."

"Ülkemize bedeller ödeten sistem geride kaldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün yeni bir başlangıç yaptığını söyledi.

"150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Kaoslar sebebiyle ülkemize bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz. Bundan sonra milletin doğrudan yetki verdiği ve hesap sormaya sahip olduğu yasama yürütme yürütecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle, 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz.https://t.co/6PbXq2VHkm pic.twitter.com/7SiKDvy5U1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Temmuz 2018

"Milletimiz özgür iradesiyle bunu seçti"

Siyaset hayatı boyunca vesayetten darbelere kadar her türlü sıkıntıyı yaşadığından bahseden Erdoğan sistemin neden gerekli olduğunu kısaca özetledi.

"Son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken sıkıntılar değişimin gerekli olduğunu gösterdi. Türkiye Osmanlı'dan beri tarihinde ilk defa yol ayrımında tercihini darbe veya zorlamalarla değil milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir. 16 Nisan halkoylamasıyla reforma destek veren milletime teşekkürler."

"Şahlandırmanın sözünü veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güçlü Meclis, güçlü Türkiye" mesajını da yineledi.

"Milletimize 95 yıllık cumhuriyetimizi yeni yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. Terör örgütlerinin en yoğun saldırılarına maruz kaldığımız dönemde tek bayrak, vatan, devlet demiştik. Rabiamızla göstermiştik. Bize düşen medeniyetimizin inşası için kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çok çalışmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün burada, milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. #NewEraWithErdoganhttps://t.co/6PbXq2VHkm pic.twitter.com/3bdFmnCvvk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Temmuz 2018

"Her alanda ileriye gideceğiz"

Erdoğan, "Vakit hedeflerimize daha kararlı yürüme vaktidir" diyerek 2023'ü hedeflerini gösterdi.

"Bismillah diyerek adımını attığımızın ilk imtihanı 2023 hedefleridir. Hiçbir ülkenin toplumun vesayete kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve işbirliği olduğuna inanıyoruz.Demokrasiden temel hak ve hürriyetlere kadar her alanda daha ileriye gideceğiz. Bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur. Şu manzara bunun genişliğinin en somut örneğidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara, gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut örneğidir.https://t.co/6PbXq2VHkm pic.twitter.com/hI6vAC3LJY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Temmuz 2018

"Kabinenin ilk toplantısı Cuma günü"

Bu akşam kabinenin açıklanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"Yarın önce Azerbaycan'a ve KKTC'ye ilk ziyaretlerimizi yapacak. Çarşamba günü de NATO zirvesine gideceğiz. Cuma namazını mütakip kabinemizin ilk toplantısını gerçekleştireceğiz. Yeni dönemi de reform ve yenilenmenin adımlarını kabinemizle birlikte atacağız. Yeni yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemde Türkiye demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileri gidecektir. #NewEraWithErdoganhttps://t.co/6PbXq2VHkm pic.twitter.com/sfXmMtJcfV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Temmuz 2018

"Kılavuz demokrasi ve milli irade"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin bürokrasi değil sürekli üreten bir sistem olacağını anlattı.

"Kılavuzumuz demokrasi ve milli irade olacak. Bu ülkede insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı dönemler bir daha geri gelmemek üzere geride kaldı. Önceliklerimizden biri güçlü köprüyle nereden geldiğini, nerede durduğunu ve nereye gitmek istediğinin şuurunda olacak nesiller olacaktır. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi yapacağız."

"Kutlama bölümleri iptal edildi"

Erdoğan, Tekirdağ'daki tren kazasına da değindi, kutlama bölümünün bu yüzden iptal edildiğini açıkladı.

"Eğitim ve kültür politikasına önem vereceğiz. Verdiğimiz sözlere uygun şekilde Türkiye'yi güçlendirmenin peşinde olacağız. Her birinize teşekkür ediyorum. Yurt dışından gelen tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle törenimizin kutlama bölümlerini iptal ettik. Kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen elim tren kazası sebebiyle törenimizin kutlama bölümlerini iptal ettik. #NewEraWithErdoganhttps://t.co/6PbXq2VHkm pic.twitter.com/dd9FSamAvF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Temmuz 2018

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş dua etti

Tören Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; misafir devlet, hükumet ve meclis başkanlarına akşam yemeği verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni”nde dua ediyor.https://t.co/vEHc4Whjfg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber