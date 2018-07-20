Adnan Oktar ile ilgili itiraflar ortaya çıktı
OHAL Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor
ABD Başkanı Trump: Çin’e 500 milyar dolarlık gümrük vergisi getirebilirim
İsrail askerleri Gazze'de 4 Filistinliyi şehit etti
ABD Savunma Bakanı Mattis'den Kongre'ye F-35 uyarısı
Terörle mücadele yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda
Türkiye-Hollanda ilişkileri normalleşecek
G20 ticaret savaşının gölgesinde geçecek
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatta en yüksek Temmuz rakamına ulaşabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıslı Türklere destek mesajı
Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya
Merkel: NSU cinayetleri Alman tarihinin en karanlık sayfalarından
Türkiye-Venezuela yakınlaşması ticarete yansıdı
Bakan Akar: Bedelli askerlik için koordinasyon içinde çalışma yapıldı
43 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'li heyet Türkiye'de