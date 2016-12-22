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Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

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Ankara Hava Durumu

Ankara
Antalya 11
Ağrı -25
Ankara 1°C Kar yağışlı
  • En yüksek sıcaklık1°C
  • En düşük sıcaklık-5°C
Ankara 2°C Kar yağışlı
  • En yüksek sıcaklık2°C
  • En düşük sıcaklık-4°C
Ankara 4°C Çok bulutlu
  • En yüksek sıcaklık4°C
  • En düşük sıcaklık-5°C

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

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