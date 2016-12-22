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22 Aralık Perşembe
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23 Aralık Cuma
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24 Aralık Cumartesi
Çok bulutlu
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TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
Adana
9°C
Adapazarı
6°C
Adıyaman
6°C
Afyonkarahisar
-2°C
Ağrı
-9°C
Aksaray
1°C
Amasya
1°C
Ankara
1°C
Antalya
11°C
Ardahan
-11°C
Artvin
3°C
Aydın
10°C
Balıkesir
5°C
Bartın
4°C
Batman
4°C
Bayburt
-8°C
Bilecik
2°C
Bingöl
-3°C
Bitlis
-10°C
Bolu
-1°C
Burdur
1°C
Bursa
5°C
Çanakkale
5°C
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4°C
Çorum
-1°C
Denizli
6°C
Diyarbakır
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3°C
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4°C
Elazığ
-2°C
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-4°C
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Kütahya
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Malatya
-1°C
Manisa
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