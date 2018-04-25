  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Zurnalı trafik canavarı kamerada

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halinde ilerleyen bir trafik magandası direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerleyen bir sürücü “bu kadarında pes artık” dedirtti. Akan trafiğe aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı.

Zurnalı sürücünün yan tarafında oturan kişinin ise hiç bir şey olmuyormuş gibi cep telefonuyla oynaması dikkat çekti.

Kuralları hiçe sayarak hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, olası bir kazaya davetiye çıkardı.

Trafik magandasının tehlike saçan yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Etiketler: zurnalı sürücü, zurna, fsm
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