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Zor şartlar altında yaşayan Nuriye Nine, özel bakım merkezine yerleştirildi

Adana’da geçen hafta 500 lira yaşlılık maaşının kendisinden habersiz çekildiğini öğrenince gözyaşlarına boğulan 90 yaşındaki Nuriye Tekintamgaç’a devlet sahip çıktı.

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Zor şartlar altında yaşayan Nuriye Nine, özel bakım merkezine yerleştirildi

Adana Seyhan'a bağlı Denizli Mahallesi’nde elektriği, suyu ve pencere camı olmayan evde yaşam mücadelesi veren 5 çocuk annesi Nuriye Tekintamgaç, 11 Haziran’da gittiği PTT Bank’ta yaşlılık maaşı olan 500 liranın çekildiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Polisi arayarak şikayetçi olan yaşlı kadın, parayı torunun banka kartını evden alıp, kendisinden izinsiz çekmiş olabileceğini ileri sürdü. 

"Devletim bana sahip çıktı, gelen yardımları kabul edemem"

23 yaşındayken eşini kaybeden yaşlı kadının dramı medyaya yansıyınca Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce hayırsever Tekintamgaç’a yardım etmek istedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de, Tekintamgaç’ı evinde ziyaret ederek özel bir bakım merkezine yerleşmeye ikna etti.

Yaşlı kadın özel Ata Köşkü Canev Özel Bakım Merkezi’ne yerleştirildi. Yaşlı kadının, evinden ayrılırken komşularına ve yetkililere, "Artık devletim bana sahip çıktı. Gelen yardımları, kesinlikle ailemden kimseye vermeyin. Toplanan paraları ve yardımları benim gibi ihtiyaç sahiplerine dağıtın" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
 

Etiketler: yaşlılık maaşı, seyhan, nuriye nine
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