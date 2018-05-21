Zonguldak'ta babadan kalma atölyede 72 yıldır madenci heykelleri yapılıyor

Trabzon'dan 1946 yılında Zonguldak'a göç eden Arif Erdem, kentin ilk bakır döküm atölyesini açtı. 2002 yılında, 92 yaşındayken vefat eden Arif Erdem'in oğulları Nazmi ve Remzi Özden de babalarının yanında öğrendikleri mesleği bugüne kadar taşıdı.

72 yıldır açık olan döküm atölyesinde uzun yıllar mutfak gereçleri, bakır tencere, tabak, bardak gibi eşyalar üretildi. Son yıllarda ürünlere rağbet azalınca atölye, madenci heykeli, kömür saati, Atatürk büstü ve heykeli, madencilerle ilgili çeşitli hediyelik eşya üretimine yöneldi.

Nazmi ve Remzi Özden kardeşler, ürünlerle kentin tanıtımına da katkı sağlıyor. Atölyeden çıkan madenci heykelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Bülent Ecevit gibi birçok siyasi lidere hediye olarak gönderildi.

Kentin tek metal madenci heykeli üreten atölyesi

Nazmi Özden, bakır mutfak eşyalarını ürettikleri zaman sadece hediye olarak yaptıkları madenci heykellerinin bugün gelir kapıları olduğunu söyledi.

Nazmi Özden, ömürlerinin sonuna kadar atölyede çalışmayı sürdüreceklerini ancak arkalarından yetişen bir nesil olmadığını anlattı.

"Zonguldak'ın küçülmesi ile birlikte bizde küçüldük, atölyemiz küçüldü. Biz bakır işi yaparken heykelleri bedava yapıyorduk. Para almıyorduk. Bizim işlerimiz küçülünce bu işler bizim ekmek teknemiz oldu. Yani zamanında bedava yaptığımız işler ne yazık ki gelir kaynağımız oldu. Bunlar bizim hobilerimizdi. Hobilerimiz işimiz oldu. Babamla birlikte 4 erkek kardeş beraber burada çalıştık. Çalışanlar da vardı. Kalabalık bir atölyeydik. İlk ağabeyimi kaybettik. 6 ay sonra babamı kaybettik. Hepimiz bu atölyeden emekliyiz. Burada gördüğünüz kum yığını bize gelir kapısı oldu, ekmek teknemiz oldu. Ömrümüz olduğu müddetçe biz buna devam edeceğiz. Biz yapmazsak bu metal madenci heykelini yapacak olan yok. Madenci heykeli havzanın ilk hediyelik eşyası olarak verildi. Bunlara ek olarak kurum ve belediyelere özel heykellerde yapıyoruz."

Her ürün birer el emeği

Remzi Özden de, yeni ustalar yetişmediği için kendilerinden sonra atölyenin kapanacak olmasına üzüldüklerini söyledi. 18 yaşından beri atölyede çalıştığını anlatan Remzi Özden, şöyle konuştu:

"Bizden sonra yetişen usta yok. Atölye kapanacak. Atölyelerin maliyeti, kazanılan para gibi nedenlerden dolayı bu mesleği yapmak isteyen yok. Eskiden çıraklık vardı. Yanında yetiştirirdin, işi öğretirdin sonra para verirdin. Şimdi işi öğretemeden para veriyorsun. Parayı beğenmiyorlar. Tabi makineleşmede var. El emeği kayboluyor. Atölyemizde her ürün birer el emeği. Çin'den gelen madenci heykelleri de var. Onlarla rekabet haline giremiyoruz tabi. Bizim ürettiklerimizi bizi tanıyanlar alıyor. Burada üretilen madenci heykelleri birçok siyasi liderlere, ünlü sanatçılara gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlar, bakanlara bu el emekleri hediye olarak gitti. Bizim emek verdiğimiz heykelleri onların elinde görünce mutlu oluyoruz. İçimizde sıcak bir duygu oluyor. 'Ben ürettim' diyorsun. Oda bizim için bir kazanç."

Kaynak: DHA