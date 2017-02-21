Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde bulunan erkek ve dişi özelliklere sahip "papilio lowi" türü kelebek ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin Koordinatörü Yasin Selvi, yaptığı açıklamada, hem erkek hem dişi özelliğine sahip kelebeğin "papilionidae" familyasına ait "papilio lowi" türü olduğunu söyledi.

Nadir rastlanan kelebeği koruma altına aldıklarını ve ömrünü tamamladıktan sonra sergileyeceklerini belirten Selvi, şöyle devam etti:

"Kelebeğin sol kanadını içine alan bölüm erkek, sağ kanadı içine alan bölüm ise dişi özellikleri taşıyor. Soldaki siyah karın ve siyah kanat erkeklerde, sağdaki sarı karın ve beyaz kanat dişilerde bulunur. Doğada kelebeklerin sadece 10 binde birinde görülen bu olaya 'jinandromorfizm' adı verilir. Bahçeye gelen kelebekler arasında görülme ihtimali ise çok daha düşüktür."

Nadir bulunan kelebeklerin özel yöntemlerden geçerek Böcek Müzesi'nde sergilendiğine dikkati çeken Selvi, "Hem erkek hem dişi özelliğine sahip bu kelebek, ömrünü tamamladıktan sonra müzede sergilenen diğer özel türlerin arasında yerini alacak." dedi.

"Kenya'dan Konya'ya kelebeklerin yolculuğu"

Kelebeklerin Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne Kenya ve Filipinler'deki üretim çiftliklerinden, pupaları en iyi şekilde muhafaza edecek özel korumalı kaplar ile gönderildiğini anlatan Selvi, şunları söyledi:

"Dışında ipek sargı olmadığı için pupalar kozadan ayrılır. Bu pupalar Konya'ya ulaştığında alanında uzman biyologlar tarafından, doğadaki hallerine en yakın olacak şekilde pupa dolaplarına yerleştirilir. Burada 10 ila 20 gün arasında kalan pupalar kelebekler çıktıktan sonra bahçe içerisinde özgürce uçmaya başlarlar. Bahçedeki en kısa ömürlüsü 2-4 hafta olan kelebeklerin en uzun ömürlü olanı ise 110 gün civarında yaşar." AA