Zeytinciliğin kitabını yazdılar

Enstitü Müdürü Ünal Kaya, enstitüde görev yapan uzmanların uzun yıllar süren araştırmaları ve üniversitelerin desteğiyle 3 yıllık bir çalışma sonrasında oluşturulan "Sofralık zeytin ve zeytinyağı teknolojisi" kitabının satışa sunulduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünyanın önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden biri olduğunu hatırlatan Ünal, hazırladıkları kitapta bu ürünü en doğru ve verimli şekilde işleme yöntemlerini anlattıklarını dile getirdi.

Ünal, şunları kaydetti:

"Kitabın temel amacı, sofralık zeytin ve zeytinyağının doğru ve kaliteli bir şekilde üretilerek hem üretici hem tüketici açısından hak ettiği yere ulaşmasını sağlamaktır. Zeytin ve zeytinyağı üretimi bakımından yüksek bir kapasiteye sahip ülkemizde, üretim sırasında yapılan hatalar ve bu hataların getirdiği kalite ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi, kitabın temel noktasını oluşturmaktadır. Tüketicinin sürekli cevabını aradığı, kaliteli zeytini ve zeytinyağını nasıl anlarım, sorusunu cevaplamak ve üreticinin zeytinine değer katmak için, bahçeden sofraya kadar kaliteyi etkileyen tüm aşamalar bilimsel bir gözle irdelenerek kitapta detaylı bir şekilde sıralanmıştır."

"Sektörün sorunlarına ışık tutacak"

Enstitüde gıda yüksek mühendisi olarak çalışan ve kitabın editörlüğünü yapan Erkan Susamcı da 451 sayfadan oluşan kitapta sektörün yaşadığı sorunlara ışık tutacak birçok konunun bulunduğunu belirtti.

Kitapta, siyah ve yeşil zeytin ile zeytinyağı üretiminin ele alındığını ifade eden Susamcı, "3 yıllık bir sürede oluşturduğumuz kitabın editörlüğünü benimle beraber Semih Ötleş ve Harun Dıraman yaptı. Kitapta, farklı yöntemlerle yeşil ve siyah sofralık zeytin üretim aşamaları, gerekli tesis ve ekipmanlar, işleme yöntemine uygun doğru çeşitler için tavsiyeler, kısa sürede acılığın giderilmesi, doğal ve kimyasal yöntemlerin karşılaştırılması, ürüne uygun ambalaj koşulları ve ambalaj seçimi, zeytin ezmesi üretimi, sofralık zeytinlerde görülen bozulmalar ve sebepleri, hurma zeytin hakkında bilinmeyenler, temel analizler sofralık zeytin sektörüne ışık tutacak konulardan bazılarıdır." dedi.

Zeytinyağlarında yapılan hile ve tağşişleri tespit etme yöntemleri ile sofralık zeytin ve zeytinyağı konusundaki mevzuatların da kitapta yer aldığını kaydeden Susamcı, kitabın enstitüden veya http://arastirma.tarim.gov.tr/izmirzae adresinden temin edilebileceğini sözlerine ekledi. AA