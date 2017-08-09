'Zeytin reçeli' büyük ilgi görüyor

Kuzey Ege'de üretilen "zeytin reçeli", turistlerden ve ülkenin dört bir yanından ilgi görüyor.

Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kadarki bölgeyi kapsayan Edremit Körfezi'nde yetiştirilen zeytinden, zeytinyağı ve sabunu, zeytin kolonyası, reçeli, sütü ve lokumu gibi birçok ürün üretiliyor.

Yıllardır bölge halkı kadar körfezdeki tatil beldelerini ziyaret edenlerin ağızlarını tatlandıran "zeytin tatlısı" ve "zeytin şekeri" de denilen reçel, günler süren işlemlerden geçirilerek yapılıyor.

Dalından toplandıktan sonra tadının acı olması nedeniyle tüketilmeyen, kilogramı ortalama 7 liradan alınan ham yeşil zeytinler, tatlıya dönüştükten sonra 35 liradan satılıyor.

Acıdan tatlıya günler süren işlemler

Edremitli zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan bir firmanın sahibi Zafer Soykara, zeytinin reçele dönüşümünün kolay olmadığını söyledi.

Yeşil zeytini üreticiden aldıktan sonra tuzlu suya yatırdıklarını belirten Soykara, şunları kaydetti:

"10 gün tuzlu suda bekletiliyor. Gün aşırı suyu değiştiriliyor. Salamuradan çıkardıktan sonra çekirdekleri ayrılıyor. Ardından tuzundan arınması için tekrar 5 gün suda bekletiliyor. Her gün suyu değiştirilen yeşil zeytin, 5 gün sonunda acılığından da arınmış şekilde tatsız ve tuzsuz hale geliyor. Daha sonra 1 kilogram zeytine 1,5 kilogram şeker, belli oranda karanfil ve portakal kabuğu ilave edilerek beklemeye bırakılıyor. 5 gün de böyle bekletildikten sonra şekeri erimiş oluyor. Ardından kaynatma işlemine tabi tutuyoruz ve 500 gramlık kavanozlara doldurarak satışa hazır hale getiriyoruz."

Soykara, ilk kez tadanların şaşırdığını, içindeki taneciklerin zeytin olduğuna inanmadığını belirterek, "Zeytin tatlısının, biraz kestane şekerini andıran tadı var. Zeytin reçeli, kahvaltıda, her saat çayın yanında, yemeklerden sonra her zaman tüketilebiliyor. Glikoz kullanmıyoruz. Doğal şekerden yaptığımız için herkese ikram edebiliyoruz. İnternet üzerinden de sipariş aldığımız oluyor. Ülkenin dört bir yanına, bazen yurt dışına gönderiyoruz." dedi.

Yüzde 5'i reçele dönüşüyor

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker ise zeytinin her halinin sağlıklı olduğunu ve farklı ürünleriyle üreticilerine kazandırdığını söyledi.

Zeytin reçelinin, sadece yeşil zeytinden yapıldığını vurgulayan Diker, "Edremit Körfezi'nde üretilen yeşil zeytinlerin yaklaşık yüzde 5'lik kısmı, zeytin reçeli olarak piyasaya sunuluyor." ifadesini kullandı.

Özellikle yazın körfez nüfusunun 1,5 milyonu geçtiğini belirten Diker, "Gerek yerli turistler gerekse yurt dışından gelenler, farklı lezzetleri beğeniyorlar. Zeytin reçeli de çok ilgi görüyor. Bayramlarda evlere gelen misafirlere bile ikram ediliyor." diye konuştu.