Zenginden alıp fakire veriyor

Savaş mağduru Suriyeli ailelerin yoğunlukla ikamet ettiği Eskişehir Bağları bölgesinde yaşayan Süleyman Akkaya, zenginden alıp fakire vererek ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Gurbetçi ablasının 2 katlı evinde kiracı olarak oturan Akkaya, ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelerin durumlarını sosyal medyadan paylaşarak vatandaşlara yardım çağrısında bulunuyor. Çağrıya duyarsız kalmayan hayırseverleri ailelere yönlendiren Akkaya, zaman zaman da kendisine ulaştırılan yardımları evinin bodrumunda topladıktan sonra ihtiyaç sahiplerine plan dahilinde dağıtıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Umut Evlerinde görev yapan Akkaya, yaptığı açıklamada, genelde geceleri çalışıp gündüzleri evde olduğunu, boş zamanını ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaparak değerlendirdiğini söyledi.

Suriye'deki savaş ortamından kaçıp Kayseri'ye yerleşen Suriyelilerin büyük çoğunluğunun Eskişehir Bağları bölgesine yerleştiğini aktaran Akkaya, "Çok zor şartlarda hayatlarını idame etmeye çalıştıklarına şahit oldum. Onlar için bir şey yapmalıydım. Ben de onların ihtiyaçlarını sosyal medya aracılığı ile duyurmaya karar verdim." dedi.

"En büyük destekçim ailem"

Şahit oldukları karşısında hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıprandığına işaret eden Akkaya, "Bu süreçte fiziksel anlamda bir anda çöktüm. Yaşadıklarım duygu yönünden beni yordu. Gözyaşları içerisinde çıktığım çok ev oldu. Bir battaniyenin altında tir tir titreyen yavruları gördüm; hasta, kapısını kimsenin çalmadığı gözü yaşlı insanları gördüm. Tabii bu gördüklerim insanı yıpratıyor ama girdiğim hiçbir yerden boş çıkmadım hepsinin ihtiyaçlarımı karşıladım." dedi.

Akkaya, bu konuda eşi ve çocuklarının her daim yanında olduklarını eşiyle ev incelemelerine beraber de gittiklerini aktardı. AA